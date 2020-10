Turismo, a Messina una nuova “mappa” grazie ad accordo tra Comune, Camera di Commercio e Autorità Portuale

L’azienda veneta Geoplan S.r.l, leader nazionale nel settore cartografico, realizzerà per il territorio comunale una cartografia professionale con i più moderni sistemi di rilevazione satellitare che, oltre agli edifici, alla viabilità e la promozione del settore commerciale, integrerà su suggerimento dell’assessore al Turismo Enzo Caruso, i percorsi turistici cittadini recentemente messi a sistema con il progetto VISIT-ME.

L’iniziativa, a cui il Comune di Messina ha concesso il patrocinio gratuito (non esclusivo) insieme alla Camera di Commercio e all’Autorità di Sistema Portuale, è stata presentata dal geom. Domenico Daniele Intelisano, responsabile del progetto, all’assessore Caruso e alla dott.ssa Paola Sabella, Segretaria Generale della Camera, come un’opportunità per i commercianti che potranno, in caso di adesione, promuovere adeguatamente la propria attività negli esercizi commerciali degli inserzionisti e nei luoghi di maggiore frequentazione della città, grazie ad una capillare distribuzione di 25.000 copie tascabili, 200 poster rigidi e 40 infoplan in diversi formati.

“E’ una iniziativa che abbiamo accolto con favore – dichiara l’Assessore al Turismo Enzo Caruso – che non comporta oneri per l’Amministrazione comunale e risponde ad una duplice finalità: da un lato incrementiamo la qualità e la quantità dell’offerta informativa rivolta ai nostri visitatori, dall’altro cogliamo la proposta come un vettore promozionale su larga scala per i nostri commercianti che stanno cercando di venire fuori da una crisi difficile”.

Alle aziende che parteciperanno al progetto, oltre alla presenza della propria inserzione in mappa con geolocalizzazione e QR Code collegato alle proprie pagine internet, sarà garantita dalla GEOPLAN una campagna promozionale sui social media Facebook ed Instagram, l’inserimento all’interno del sito www.geoplan.it con più di 8 milioni di visite all’anno e ai primi posti nei motori di ricerca: Google, Yahoo Italia, msn ed una scheda nel Sito GoLocal, nell’area dedicata alla Guida di Messina, dove potranno essere inserite offerte, immagini e testi relativi alla propria attività.

La GEOPLAN s.r.l., filiale italiana della multinazionale tedesca Städte-Verlag E.v. Wagner & J. Mitterhuber GmbH, realizza da oltre 50 anni in tutta Europa e negli USA cartografie professionali di altissimo livello. Tutte le opere sono disegnate da cartografi professionisti sulla base dei rilievi Aerofotogrammetrici (CTR). Il dettaglio è tale che consente di individuare oltre alla completa viabilità, anche ogni singolo edificio, i parcheggi, le strutture sportive, le aree verdi, le zone pedonali, le piste ciclabili, e di evidenziare le sedi di uffici e servizi pubblici, di musei, teatri, ecc…