Maria Andaloro (Posto Occupato): ” I malati, senatore Morra, non sono morti”

Perché il cancro si combatte con la vita non solo con la chemio in corsia.

Mia madre, malata oncologica grave/ gravissima per 14 anni, dal primo intervento dopo il quale le diedero 3 mesi di vita, ha vissuto da gravissima a sana ogni giorno della sua vita, e ha sempre fatto di tutto per sembrare sana!

Se mia madre nel febbraio del 1995, quando dopo un crollo quasi mortale (uno dei tanti) nel dicembre 1994 tornò in forma come se nulla

Trattarli da malati significa farli morire prima.

Io non voto in Calabria, non l’avrei votata la signora Santelli e non perché malata.

Come non voterei uno che spara a palle incatenate parole che fanno male a chi è malato e a chi gli sta accanto senza pudore e rispetto dovuto davanti al dolore”.