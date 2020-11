Lipari, in corso lavori sulla S.P. 181 del Pignataro

Sono in fase di realizzazione i lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità sulla strada provinciale 181 del Pignataro, in località Bagnamare, nel Comune di Lipari.

L’urgenza degli interventi è stata determinata dallo stato di pericolo per la pubblica incolumità causato dal sifonamento di un cospicuo tratto, provocato dalle mareggiate del 16 novembre 2019, che ha comportato l’abbassamento del piano viabile e la formazione di vistose lesioni nella pavimentazione in conglomerato bituminoso.

La necessità della messa in sicurezza è stata determinata anche dalla presenza delle reti dei sottoservizi comunali per cui eventuali evoluzioni del dissesto avrebbero causato l’interruzione dei servizi essenziali per le abitazioni, oltre ai pericoli derivanti da eventuali rotture delle condotte del gas e della rete fognaria.

I lavori in corso consistono nello scavo di sbancamento dell’intero tratto di strada sifonato, nel getto di conglomerato cementizio per la formazione di un blocco in prossimità della fondazione, nel riempimento previo bypass dei sottoservizi, nella formazione del sottofondo stradale e nella ricostruzione della pavimentazione, nella infissione di palancole con funzione di antisifonamento, nel riempimento della parte compresa tra muro e palancola con sagomatura di muro paraonda e nel rivestimento della parte sagomata in pietrame.

L’importo complessivo ammonta a 160.000,00 euro di cui 119.406,18 euro per lavori al netto del 20% di ribasso d’asta, comprensivi di costi irriducibili per la sicurezza, e 40.593,82 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Il Direttore dei Lavori è l’ing. Anna Chiofalo, il Direttore Operativo è il geometra Sebastiano Mufale.