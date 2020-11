Martedì 1 dicembre presentazione del libro “Traiettorie dell’inclusione

Martedì 1 dicembre 2020, dalle ore 15.30, sulla piattaforma Microsoft Teams sarà possibile partecipare alla presentazione del libro “Traiettorie dell’inclusione. Esperienze e strategie di lavoro sociale con le persone straniere”, a cura di Andrea Biagiotti e Tiziana Tarsia. L’evento, organizzato dall’Ufficio Migrantes dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela e dal Dipartimento cospecs dell’Università degli Studi di Messina, è inserito tra gli appuntamenti del progetto “Trame migranti” per la diffusione delle tematiche e delle buone pratiche che riguardano le migrazioni e l’accoglienza.

Il volume offre una rassegna di ricerche su servizi ed esperienze nel campo dell’inclusione. Dopo una descrizione delle traiettorie recenti del fenomeno migratorio in Italia, da parte di Maurizio Ambrosini, si esplorano, a partire dalle specificità del lavoro sociale, la relazione di aiuto, l’attivazione delle reti di supporto e le traiettorie di vita nell’intervento con i migranti, descrivendo nei casi concreti le strategie e le pratiche sociali che gli operatori e i servizi mettono in atto per costruire percorsi di autonomia e spazi di permanenza consapevole. Il volume raccoglie l’esperienza del progetto di formazione e ricerca “Migrazioni: complessità e conflitto”, che l’Ufficio diocesano Migrantes e il Dipartimento cospecs hanno realizzato con il finanziamento della Fondazione Migrantes attraverso i fondi dell’8xmille della Chiesa cattolica.

La presentazione del volume si aprirà con i saluti del Direttore del Dipartimento Cospecs, Pietro Perconti, del Direttore Generale della Fondazione Migrantes, don Giovanni De Robertis, e del Direttore dell’Ufficio diocesano, Santino Tornesi; introdurrà il tema dell’incontro Maurizio Ambrosini, sociologo dell’Università degli Studi di Milano, e ne discuteranno Monia Giovannetti, responsabile Dipartimento Studi e Ricerche di Cittalia, e Marco Calisto, RSD Associate presso UNHCR Agenzia Onu per i Rifugiati.

L’incontro sarà moderato da Andrea Biagiotti e Tiziana Tarsia, sociologi del Dipartimento cospecs dell’Università degli Studi di Messina.

Saranno presenti gli autori: Anna Elia (Università della Calabria), Vanna Riva (Università di Milano-Bicocca), Paolo Rossi (Università di Milano-Bicocca), Federica Marino e Domenico Pellegrino (Ufficio Migrantes di Messina), Chiara Raffa, Esmeralda De Maria, Michele Romano, Marco Nolasco, Stefania La Malfa (partecipanti al corso “Migrazioni: complessità e conflitto”).

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it