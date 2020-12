Policlinico Messina, Nursind: alloggi gratuiti e servizio psicologico per gli operatori sanitari

Il Policlinico G. Martino di Messina assieme all’Università ha attivato un servizio di sostegno psicologico per gli operatori sanitari coinvolti attivamente nell’assistenza ai malati Covid.

Lo comunica il Nursind Messina, il sindacato delle professioni infermieristiche, che si era fatto portavoce di questa istanza proponendo l’iniziativa all’azienda ospedaliera. Il servizio “Sos supporto operatori sanitari” potrà essere richiesto chiamando il numero 3295457990.

Il sindacato aveva inoltrato al Policlinico la richiesta dell’utilizzo delle residenze già rese disponibili durante la prima fase pandemica. Il Rettore in una nota ha comunicato di avere offerto la possibilità a chi ne farà richiesta di alloggiare presso una struttura universitaria. Si tratta di una opportunità per i dipendenti che risultano residenti in Calabria o in Comuni zona rossa. La richiesta dovrà essere fatta allo staff della Direzione aziendale all’indirizzo mail [email protected]. “Siamo davvero felici delle iniziative attivate – dice la segreteria provinciale del Nursind – ringraziamo il Rettore e i vertici del policlinico per aver accolto queste istanze che vanno a beneficio di tutto il personale sanitario impegnato in questa difficile sfida contro il Covid”.

