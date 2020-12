Contaminazioni Fest 2020 – Al via nella Giornata Internazionale dei Diritti Umani

Presentata questa mattina con una conferenza stampa sul Canale Youtube di Anymore Onlus (https://youtu.be/GnTZ20QNlPc) la quinta edizione di Contaminazioni Fest, iniziativa promossa da Anymore Onlus.

Saranno sei le sezioni della manifestazione quest’anno interamente “da remoto”: Meet, Forum, Art, Food, School e Lab. Da oggi con appuntamenti in diretta, iniziative e perfomance sino al 24 Dicembre.

Contaminazioni Fest sostiene il progetto Gatagara Cooking per l’allestimento e la modernizzazione della cucita del Centro per bambine/i e ragazze/i affetti da disabilità HVP Gatagara Humura a Kigali (Rwanda) (tutte le info al link http://www.anymoreonlus.org/progetto-gatagara/).

Sono intervenuti Antonio Spignolo, Presidente Anymore Onlus, Domenico Siracusano, Coordinamento Contaminazioni Fest, Marica D’Amico, Responsabile Progetti Rwanda, Veronica Giordani, Progetto ScopriAmo l’Africa.

