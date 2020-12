Lipari, diminuiscono i positivi ma scuole ancora chiuse

Luana Spanò – Continuano a restare chiuse le scuole a Lipari. Da ormai più di un mese gli studenti delle Eolie fanno didattica a distanza, non tra poche difficoltà, in un’isola non del tutto digitale. “So che la decisione che ho preso non è condivisa da tutti, soprattutto da alcuni miei collaboratori – afferma il sindaco Marco Giorgianni. Il miglioramento della situazione sull’isola non può farci stare tranquilli. Resterebbero circa 10 giorni di scuola all’inizio delle vacanze. Periodo in cui i ragazzi sicuramente incontreranno i propri nonni e parenti e ci sarebbero non pochi rischi”. Per tornare tra i banchi di scuola si dovrà attendere la fine delle vacanze.

Diminuisce il numero degli attuali positivi. Si registrano altri due decessi di persone affette da Covid – 19.

Sono 3 i ricoverati e 13 le persone i quarantena precauzionale.

A Panarea l’indagine epidemiologica, sui contatti dei 3 positivi, ha avuto esito negativo su tutti.

