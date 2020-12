Messina, controlli dei Carabinieri: tre arresti e due denunce

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Messina Centro, supportati dalle pattuglie del Nucleo Radiomobile, hanno svolto i controlli del territorio, in particolare per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, per il rispetto della normativa anti-Covid e altri reati.

Questi sono gli arresti effettuati:

un 56enne messinese è stato arrestato per i reati di truffa, calunnia e resistenza a pubblico ufficiale. Sconterà la pena residua di anni 5, mesi 8 e giorni 5 di reclusione agli arresti domiciliari . Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto.

un 68enne messinese, arrestato per truffa, condannato alla pena residua di anni 4 e mesi 6 di reclusione. L'uomo è stato condotto presso il carcere di Gazzi. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Messina .

un 44enne messinese, arrestato per il reato di favoreggiamento della prostituzione. E' stato condannato alla pena residua di anni 4 e giorni 12. L'uomo è al momento in arresto al carcere di Gazzi. Provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria.

i Carabinieri della Stazione di Messina hanno inoltre denunciato per furto e danneggiamento, un 28enne originario della Polonia, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato sorpreso mentre forzava un distributore automatico di sigarette in via Cesare Battisti. Il giovane, perquisito, è stato trovato in possesso di alcuni pacchetti di sigarette, poi restituiti al proprietario. Il giovane è al momento in stato di libertà.

I Carabinieri della Stazione Messina Arcivescovado hanno invece denunciato un tunisino, trovato in Piazza Stazione, sprovvisto del permesso di soggiorno. Attualmente si trova in stato di libertà.

Nel corso dei servizi i Carabinieri hanno scovato, in diverse zone del centro, 9 giovani, segnalati alla Prefettura per assunzione di sostanze stupefacenti. Erano in possesso di piccole quantità di marijuana per uso personale. Dal sequestro sono risultati in possesso in totale di oltre 20 grammi di droga.

Per quanto riguarda le violazioni alla normativa anti- Covid, sono state erogate sanzioni amministrative elevate nei confronti di 4 persone.

Sono state controllate anche, nei controlli per la viabilità, più di 70 persone e 39 autovetture, e comminate 4 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

