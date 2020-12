Collettive Alberart e Christmas in Art “a Natale regala Arte con Spazio Macos”

di Michele Bruno – Dal 5 dicembre 2020 la mostra collettiva dal Titolo “Alberart”, curata da Mamy Costa e allestita presso lo Spazio Macos di Messina in Via Cardines 16, realizzata in collaborazione con l’Associazione AIRC per la ricerca sul cancro e l’Associazione APAT è aperta al pubblico, insieme alla Mostra Christmas in Art: opere di piccolo formato, per invitare le persone, in questo Natale particolare, segnato dalla pandemia, a regalare arte. La mostra è stata aperta con lo slogan “A Natale, Distinguiti, regala Arte”.

Per i visitatori: saranno adottate tutte le misure precauzionali per la tutela della salute pubblica. L’entrata sarà scaglionata con un numero di persone che potranno rispettare la distanza di un metro l’una dall’altra, verranno usati termo scanner, igienizzanti per le mani e mascherina. Vi è una vasta gamma di scelta di opere di vario genere e formato provenienti da tutta Italia.. Una buona occasione per fare un regalo diverso, elegante e che resta nel tempo.

“Vi aspettiamo a Spazio Macos in Via Cardines 16, – dice la Direttrice Mamy Costa – dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30 dal martedì al sabato fino al 31 dicembre”.

