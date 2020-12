Pescatori di Mazara: Agesci Sicilia, “Condividiamo la nostra gioia, con i marittimi rilasciati e con le loro famiglie”

“Condividiamo la nostra gioia con i marittimi rilasciati e con le loro famiglie ma il nostro abbraccio va anche all’intera comunità di Mazara del Vallo, ponte tra culture e fedi diverse ed laboratorio permanente di integrazione e dialogo”. Questo il messaggio di Giulio Campo e Maria Grazia Privitera, responsabili regionali dell’Agesci Sicilia, esprimendo “gioia e soddisfazione” dei capi e ragazzi aderenti per la liberazione dei 18 marittimi di Mazara del Vallo, rilasciati oggi a Bengasi in Libia dopo un sequestro durato 107 giorni.

Il Comitato regionale dell’Agesci Sicilia, nei giorni scorsi aveva lanciato un forte appello, contenuto in un videomessaggio, per giungere in tempi rapidi a una positiva soluzione del sequestro. “Anche questa vicenda – concludono Campo e Privitera – ha costituito un impegno concreto per rendere tangibile il valore della solidarietà”.

