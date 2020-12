San Fratello: si è spenta la Signorina Mancuso insegnante e maestra di vita

di Fra Pè – In questi giorni travagliati per San Fratello acausa dei numerosi contagi covid, lascia il suo amato paese, la sua casa di Riposo “Maria Immacolata” la signorina Maria Mancuso, per tutti “la Maestra”. Insegnante di scuola elementare insieme alla sorella Maria Teresa sono state maestre e nel contempo mamme di tante generazioni di bambini e bambine oggi genitori e nonni.

Le sorelle Mancuso, hanno voluto e lottato per la costruzione della Casa di riposo dedicata alla Madonna Immacolata loro punto di riferimento. Ricordo personalmente i loro viaggi al Tindari dove soggiornavano per settimane per stare accanto alla Madonna.

I risparmi di una vita sono stati donati per dare un posto dignitoso, bello e soprattutto accogliente agli anziani che si ritrovano soli. Mi ripeteva sempre “gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date”. Oggi la Casa di Riposo delle Signorine Mancuso è un punto di riferimento per tutti.

Maestre di vita, hanno saputo vivere entrambi il messaggio evangelico “Qualunque cosa fate ad uno di questi miei piccoli l’avete fatto a me”, vivendo per gli altri, donando sempre una parola dolce e un sorriso.

Strappata dal virus dalla sua amata casa di riposo, la signorina Mancuso che era risultata positiva ma asintomatica, si è spenta a Messina presso la RSA Opus Residential di Messina.

