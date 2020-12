Domani al Santuario di Lourdes i funerali di Kristofer, il senza tetto della Stazione

Di Michele Bruno – Saranno domani alle ore 16,00 presso il Santuario nostra Signora di lourdes, sul viale Regina Margherita, i funerali del clochard Kristofer, 53 anni, di origini polacche, deceduto recentemente a causa del suo stato di salute molto precario.

Frate Giuseppe Maggiore, l’ultima persona che lo ha aiutato e lo ha visto prima della sfortunata morte, lo ricorda così “Era una persona mite, incapace di fare male a nessuno. Amava la vita, la strada e la libertà”. L’ultima volta avevano parlato di fronte alla Fontana della Stazione di Messina, dove stava seduto, e dove poi è stato trovato per terra, esanime. Era lì per ascoltare la musica di Natale e guardare i colori creati sull’acqua dall’istallazione natalizia del Comune.

Poi la tragica notizia, e Fra Giuseppe viene chiamato ad identificare il corpo dalla Polizia. Kristofer soffriva di diverse patologie, si ritiene quindi sia morto per sviluppi legati a questi problemi.

Diverse associazioni e case di accoglienza della città, lo avevano aiutato e avevano cercato di accoglierlo e sostenerlo, molte delle quali si occupano di sostenere e portare cibo ai senza tetto della Stazione centrale. Tra quanti si sono prestati a dare sostegno al senzatetto anche le Associazioni che operano alla Stazione Centrale, tra questi i frati Francescani del Santuario di Lourdes, il loro OFS e la Croce Rossa Italiana che operano su strada.

L’Assessore alle politiche sociali Allesandra Calafiore che collabora direttamente e si interfaccia costantemente con le associazioni, i volontari, e le diverse realtà attive, come in questo caso afferma:“Anche la Casa di Vincenzo, spesso ha fornito a Kristofer un posto letto, la colazione e quanto necessario per l’igiene, tramite i nostri operatori dell’Azienda Messina Social City.”

Tuttavia quello sfortunato giorno Kristofer era in strada, e qualcosa lo ha stroncato.

I funerali saranno celebrati da Frate Girolamo Palminteri, superiore del Convento francescano che regge il Santuario dedicato alla Madonna di cui Kristofer da buon polacco era devoto.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it