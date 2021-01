Meteo di Messina e Provincia, per domani, 3 Gennaio 2021

di Michele Bruno – Il Meteo di domani, 3 Gennaio 2021, per Messina e Provincia. Ci basiamo sulle rilevazioni di 3bmeteo.com.

Nonostante l’arrivo di nuove correnti atlantiche porti perturbazioni e temporali nelle regioni meridionali italiane, come la Campania e la Calabria Tirrenica, La Sicilia e le regioni ioniche sembrano invece risparmiate da un tempo che pare volersi placare. Così avviene nel messinese, con giornate nel complesso più o meno soleggiate. Sole eccezioni soprattutto le Eolie e parzialmente i Nebrodi.

A Messina domani nubi sparse alternate a schiarite fino al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cielo sereno con qualche velatura in serata. Non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1739m. I venti tesi e di Mezzogiorno, mattina e pomeriggio. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sulle Eolie invece previste precipitazioni: pioviggini durante la notte (0,2 mm) e poi il pomeriggio (0,3 mm), la sera invece sarà temporale (6 mm). In nottata cieli coperti, per il resto della giornata nubi sparse. Temperature da 10° (sera) a 16°C (pomeriggio). Durante la giornata venti lievi o medi, in particolare Libeccio dal pomeriggio. Mare molto mosso.

Sulle coste tirreniche cieli sereni con nubi sparse o velature in alternanza. Pioggia non prevista. Temperature da 10° (notte e mattina) a 17°C (pomeriggio). Venti lievi o medi soprattutto dai quadranti meridionali e da Mezzogiorno. Mare mosso.

Sul versante ionico cieli sereni con qualche nuvola o velatura tutta la giornata, con tendenza a diradamento. Temperature da 9° (notte e serata) a 15°C. Venti lievi o medi, in prevalenza provenienti dallo spettro tra Maestrale e Ponente (NO e Ovest). Nessuna pioggia. Mare mosso.

Solo velature durante tutta la giornata, tra Etna e Mar Ionio. Temperature da 9° (quasi costante per tutta la giornata) a 14°C (pomeriggio). I venti più lievi tra Tramontana e Maestrale (NNO e NO) lasciano spazio nel pomeriggio a venti più tesi. Mare mosso.

Sui Nebrodi si parte con nubi sparse, che poi si addensano la mattina coprendo il cielo. In questo frangente si verificheranno lievissime piogge (0,8 mm). Poi ancora graduale rasserenamento, che si completerà in serata, con nubi sparse. Temperature da 1° (serata) a 6°C (pomeriggio), sempre abbastanza basse rispetto al resto del messinese. Ancora venti dai quadranti meridionali per tutta la giornata, con venti tesi mattina e pomeriggio.

