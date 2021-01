Meteo di Messina e Provincia, 5 Gennaio 2021

di Michele Bruno – Consueto appuntamento con il meteo di domani, 5 Gennaio 2021, per Messina e Provincia. Ci basiamo sulle rilevazioni del sito 3bmeteo.com.

Quadro generale: prosegue la fase all’insegna di marcate condizioni di instabilità atmosferica sulle nostre regioni meridionali, interessate dal transito, già da un paio di giorni, in rapida successione, di una serie di perturbazioni atlantiche; coinvolta soprattutto la Campania e in parte il settore tirrenico della Calabria. In queste zone, per gran parte della settimana, insisteranno rovesci e temporali, accompagnati da venti di Ponente e Libeccio e temperature tipicamente invernali.

Domani condizioni meteorologiche in generale miglioramento su Calabria e Sicilia con sterile nuvolosità a carattere sparso alternata ad ampi spazi soleggiati. Cieli coperti, piogge e temporali in Campania. Neve abbondante sull’Appennino campano e sul massiccio del Matese. Temperature in rialzo su Calabria, Sicilia e Cilento, con poche variazioni altrove. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali: attese raffiche di Mezzogiorno e Scirocco sulla Sicilia tirrenica, specie al confine tra Palermo e Messina. Mari mossi o molto mossi.

Ma vediamo le condizioni del messinese, tutto sommato tranquille:

A Messina domani cielo in generale sereno, con qualche velatura dal pomeriggio o qualche nube notturna. Non previste piogge. Temperature da 8° (mattina) a 14°C (pomeriggio). Tesi i venti di Mezzogiorno durante le ore di giorno. Mare mosso.

Sulle Eolie, torna il sereno, con velature, o con nubi durante la notte. Nessuna pioggia prevista. Temperature da 8° (mattina) a 14°C (pomeriggio). Venti di varia provenienza durante la giornata, di intensità non elevata. Mare mosso.

Cieli sereni durante il giorno sul Litorale Tirrenico, qualche addensamento lieve nelle ore di buio. Piogge non previste. Temperature da 8° (notte e mattina) a 16°C (pomeriggio). Mezzogiorno (nelle ore di buio) e venti meridionali di non elevata intensità sul settore. Mare mosso.

Sul Settore ionico cieli poco nuvolosi con qualche velatura. Piogge non previste. Temperature da 7° (mattina) a 14°C (pomeriggio). Venti occidentali prevalenti, in particolare Maestrale previsto fino a mattinata, ma non elevati. Mare mosso.

Tra Etna e Ionio, poco nuvoloso durante il giorno, per velature, qualche addensamento di maggiore entità in notturna. Nessuna pioggia. Tendenza ad addensare delle velature in serata, quando diventano più estese. Temperature da 7° (mattina) a 13°C (pomeriggio). Prevalenza di lievi venti nordoccidentali. Mare mosso.

