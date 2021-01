Covid. San Fratello in “zona rossa”: scatta la solidarietà, attivato il servizio di volontariato

di Salvatore Di Bartolo – A partire da domani 7 gennaio fino al prossimo 21 gennaio San Fratello sarà zona rossa. La decisione è stata assunta questa mattina dal presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci in seguito ad un esplicita richiesta del primo cittadino Salvatore Sidoti Pinto per cercare di porre un freno ai contagi nel centro nebroideo.

Immediatamente dopo l’istituzione della zona rossa, nel centro montano si è tenuta una riunione volta ad istituire un servizio di volontariato per garantire nelle prossime due settimane l’approvvigionamento a domicilio di generi alimentari e farmaci e più in generale per assistere chiunque ne avesse il bisogno. Impegnati in prima linea tre giovani Sanfratellani.

Accanto al locale presidente del consiglio comunale Betty Morello, a fornire tale importante servizio alla cittadinanza vi saranno infatti Francesco Limoncella e Daniel Pipino.

