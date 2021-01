Tornano le dirette serali del Sindaco: da lunedì al Coc, domani i dettagli della nuova ordinanza

di Michele Bruno – Il Sindaco di Messina apre la sua diretta serale con la notizia della pubblicazione dell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente Musumeci, con cui viene istituita la zona rossa a Messina, e che entrerà in vigore da lunedì 11 Gennaio.

Da Lunedì, anticipando quindi la data prevista, seguendo l’ordinanza Musumeci, Cateno De Luca si insedierà al COC della Protezione civile, e da lì ogni sera trasmetterà le proprie dirette Facebook.

“Domani – ha spiegato il Sindaco – ci saranno ulteriori incontri, dopo quelli di oggi, e il Prefetto riunirà il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza alle 11. In seguito ci sarà una riunione con i consiglieri comunali”.

Ed è proprio alla diretta di domani che il Sindaco ha ritenuto di rimandare la trattazione del contenuto della propria ordinanza, con cui ritiene di voler “restringere la mobilità, se non per le strette necessità. Stabilire la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, chiudere tutti gli uffici pubblici, le attività private e professionali, impedendo l’accesso al pubblico”.

Resteranno attivi soltanto “I servizi pubblici essenziali: alimentari, farmacie e parafarmacie, edicole e tabacchini ma anche altre attività che devono restare aperte per legge, e su cui ho dei dubbi”.

C’è stato spazio, durante la diretta (clicca qui), anche per togliersi i propri sassolini dalla scarpa. Il Sindaco ha ancora una volta puntato il dito su quelli che a suo avviso sono stati i responsabili della situazione attuale. in primis Asp e il Direttore Generale Paolo La Paglia.

De Luca ha persino anticipato eventuali critiche alla sua ordinanza “in questa situazione non dovete chiedere se si può uscire e dove si può andare!”. Non si può scherzare, perché, a suo avviso “la situazione dei contagi e degli ospedali non lo permette”.

Ad ogni modo, a suo avviso, il nuovo rapporto che si è istituito con Asp con l’arrivo al vertice del Commissario Covid Marzia Furnari avrebbe permesso di appurare tutta una serie di elementi che, a detta del Sindaco “sono stati nascosti. Ci sono persone che hanno detto bugie in tutti i tavoli tecnici”.

Il riferimento è chiaramente ai vertici di Asp Messina, che il Sindaco accusa di mancanza di trasparenza.

“Adesso sappiamo che c’è un tasso del 34% di positivi sui tamponi… un terzo di chi fa il tampone è contagiato!” ha esclamato il Sindaco.

“Ora Conosciamo i veri dati sui posti letto, che sono saturi!” Ha ancora incalzato.

Il Sindaco rivendica di aver denunciato finora, anche con un esposto, le inadempienze di Asp. Tuttavia afferma “Musumeci ha chiuso non perché lo ha detto il Sindaco di Messina, ma perché la relazione del Commissario Furnari, citata dalla sua stessa ordinanza, indica che non abbiamo più posti letto”.

“Attraverso Messinaservizi – ha poi annunciato – da domani espleteremo tutta la raccolta dei rifiuti speciali Covid”. Era un momento atteso ormai da tempo, da quando Asp Messina, con l’arrivo di Furnari, ha rinunciato a trattare i rifiuti speciali di tipo A, per impossibilità a gestire gli elenchi.

“Sappiamo – ha affermato, per rimarcare la presunta inadeguatezza dei vertici Asp presenti finora – grazie ai dati forniti dal nuovo commissario, che i numeri delle utenze sono cresciuti in oltre 2000, ma il contratto stipulato per Messina ne prevedeva solo 500!”

Sono state però rispedite al mittente eventuali critiche sul suo operato. “Cosa dovevo fare di più di quello che ho fatto? niente”.

Per quanto riguarda gli aiuti che verranno forniti a coloro che subiranno conseguenze economiche da questa zona rossa. “Chiederemo, grazie all’istituzione della zona rossa – ha promesso – aiuti e sostegni dallo Stato e dalla Regione. Intanto daremo le nostre provvidenze: prorogheremo, tra tutte, la Family Card per i primi 6 mesi del 2021″.

“Abbiamo stanziato più di 41 milioni in aiuti dall’inizio della pandemia, – ha rivendicato – sfido a trovare una città che ne abbia dati di più”.

Tra gli aiuti che si vorranno mettere in campo, Cateno De Luca ha anticipato di volere prevedere “un’assistenza fisica e psicologica per chi supera il Covid” che sarebbe stata proposta dal consigliere Placido Bramanti.

Appuntamento a domani, alle 21 con la prossima diretta.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it