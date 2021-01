Il Sindaco di Messina accoglie la notizia della zona rossa e prepara il lockdown

di Michele Bruno – Il Sindaco di Messina accoglie la notizia della possibile zona rossa a Messina, indicata dal Presidente Musumeci, anzi, ne rivendica la paternità. “Ringrazio il presidente della regione siciliana Nello Musumeci e l’assessore regionale alla sanità Ruggero Razza per la risposta tempestiva alla nostra istanza formalizza ieri alle ore 20:30!” ha scritto su Facebook, commentando una diretta di 4 ore fa.

Già 2 giorni fa, il Sindaco aveva anticipato, in un’altra diretta sul famoso social, che oggi avrebbe emesso un’ordinanza in tal senso.

Cateno De Luca ha incontrato oggi, presiedendo un tavolo tecnico a Palazzo Zanca, il Presidente della commissione consiliare Piero La Tona, il Presidente della commissione Sanità’ Giovanni Scavello, quello della commissione Servizi Sociali Placido Bramanti e il Presidente del consiglio comunale Claudio Cardile, per preparare il lockdown messinese.

Dell’incontro darà le risultanze questa sera alle 21, sempre dal social network.

Il lockdown, secondo quanto previsto dal Sindaco, con propria ordinanza, dovrà durare dal 12 Gennaio al 31. Vedremo se ci saranno differenze sostanziali con i provvedimenti regionali.

De Luca si diceva, avantieri, “pronto a tornare al Gabinetto di Guerra da Martedì”, con riferimento al COC (il centro operativo comunale della Protezione Civile), già sede delle dirette di Marzo e Aprile 2020. Si potrà prevedere quindi un ritorno delle dirette quotidiane.

“Al COC dovranno esserci tutte le figure locali competenti, anche i vertici di Asp, perché qui

si gestirà l’emergenza” aveva spiegato.

Sia avantieri che oggi è stato puntato nuovamente il dito sul Direttore Generale di Asp Paolo La Paglia, reo di non aver saputo gestire, a detta del Sindaco, l’aumento dei contagi, la situazione ospedaliera e dei posti letto, e la questione dei rifiuti speciali dei contagiati Covid. “Deve essere rimosso da Razza e Musumeci – ha tuonato il Sindaco – Un manager sanitario avrebbe dovuto pianificare e usare tutte le risorse necessarie per affrontare l’aumento dei contagi”.

“Chiuderò le scuole di ogni ordine e grado – aggiungeva – fino al 31 Gennaio”. Continueranno comunque i servizi per gli studenti “speciali” (ndr diversamente abili), da parte di Messina Social City.

“Daremo, come fatto finora, risorse aggiuntive per venirvi incontro – ha rassicurato comunque – abbiamo prorogato i buoni alimentari fino a Maggio, faremo lo stesso con le diverse utenze, come i rimborsi affitti. entro il 30 Gennaio erogheremo il bonus comunale per le imprese, per cui stiamo facendo le graduatorie, e le esenzioni per le utenze

non domestiche per acqua e spazzatura”.

Ha infine, sempre nella stessa diretta, affermato che monitorerà anche sulla somministrazione dei vaccini da parte dell’azienda sanitaria.

Stasera i prossimi aggiornamenti, come detto.

