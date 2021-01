Città Metropolitana, un nuovo positivo alla Polizia Provinciale, otto totali all’Ex Provincia

Di Michele Bruno – Vi avevamo parlato ieri della positività di 6 dipendenti dell’Autoparco della Città Metropolitana, positivi al test drive in a seguito di un primo test privato.

Ora abbiamo la notizia di un nuovo positivo alla Polizia Provinciale e abbiamo verificato la positività di un dipendente dell’ufficio Protezione Civile, che già girava in questi giorni. In tutto quindi 8 positivi.

Tutto è iniziato quando tre lavoratori dell’Autoparco hanno fatto i test risultati positivi. Così anche gli altri colleghi dello stesso ufficio hanno deciso di farlo.

La Protezione Civile collabora spesso con i colleghi dell’Autoparco, giunta quindi la notizia hanno deciso di chiedere un tampone ad Asp, che li ha sottoposti al test rapido. A seguito di questo, della totalità dei dipendenti, soltanto uno è risultato positivo.

Più recentemente, dal momento che l’Autoparco, come vi dicevamo, condivide lo stesso plesso con la Polizia Provinciale, anche i dipendenti di quest’ultima struttura hanno svolto accertamenti, da cui uno solo al momento è positivo.

Non ci sono comunque altre preoccupazioni, la maggior parte dei dipendenti sono in smart working e per cautela i dipendenti della Protezione Civile faranno un nuovo test rapido, mentre il positivo aspetta l’esito del molecolare cui si è sottoposto per conferma.

I dipendenti risultati negativi dei tre uffici, ritenuti tra i servizi essenziali, sono regolarmente al lavoro.

I contagiati sono in isolamento, con sintomi lievi o nessun sintomo.

