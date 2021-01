Sciopero Blujet da lunedì, Uilt e Filt Cgil ” chiediamo applicazione contratto ferrovieri”

Di Michele Bruno – Dalle 21 di lunedì 18 Gennaio alle 2 di martedì 19 Gennaio sarà sciopero dei dipendneti dei trasporti marittimi Bluejet, società che si occupa del traghettamento veloce nello Stretto con aliscafi e monocarene.

Ci hanno spiegato Michele Barresi e Carmelo Garufi, segretari provinciali, rispettivamente, di Uil Trasporti e Filt Cgil, sigle sindacali che assieme ai lavoratori hanno indetto la mobilitazione:

“I lavoratori marittimi di Bluejet chiedono che vi sia una sostanziale modifica al contratto, per contrastare le azioni di dumping nei loro confronti. C’è una importante differenza tra il contratto dei marittimi e quello che invece viene applicato ai dipendenti di Rfi Navigazione, il comparto delle navi ferroviare di Rfi, che è la principale società tra quelle che fanno parte del gruppo di Ferrovie dello Stato”.

“Di fatto i marittimi – spiegano i sindacalisti – hanno molte meno tutele e condizioni economiche peggiori rispetto ai ferrovieri, pur essendo la stessa Blujet proprietà di Rfi. Questo non è corretto visto che di fatto svolgono la medesima mansione, pertanto chiediamo che anche a loro vengano applicate le stesse condizioni”.

Non è certo quindi che i servizi Blujet, relativamente alle coincidenze con i treni a lunga percorrenza per Villa San Giovanni, per la durata dello sciopero, possano essere garantiti.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it