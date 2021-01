Meteo di Messina e Provincia, 17 Gennaio 2021

di Michele Bruno – Meteo di domani, 17 Gennaio 2021, a Messina e Provincia.

Rilevazioni di 3bmeteo.com.

Quadro generale: nuovo impulso instabile domani che raggiunge le nostre regioni meridionali, ancora originato dalle masse d’aria fredda artiche, portando un peggioramento. Inizialmente tempo discreto con ampi spazi soleggiati. Peggioramento riscontrabile tra pomeriggio e sera in Campania e Sicilia con fenomeni in estensione alla Calabria, dove assumeranno carattere temporalesco. Neve generalmente sui rilievi fino verso i 400-600m. Oltre i 1000m sulla Sicilia invece. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari generalmente molto mossi.

Lunedì il maltempo insisterà sul basso tirreno con piogge e rovesci. il tutto associato ad un rinforzo della ventilazione di Tramontana e Maestrale. Seguirà un miglioramento con temperature in graduale aumento.

Nel messinese, in generale, questi peggioramenti dal pomeriggio verranno riscontrati, con piogge e aumento della nuvolosità. Temperature che restano relativamente basse, ma stabili nel complesso e prevalenza di venti dai settori nordoccidentali. Mari mossi.

A Messina domani nubi in progressivo aumento fino a coperto nel pomeriggio con piogge, e poi con rovesci serali, a carattere temporalesco (23,2 mm). Sono previsti in tutto 27.2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C (pomeriggio), la minima di 8°C (mattina), lo zero termico si attesterà a 1142m. I venti, saranno fino al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, dal pomeriggio tesi fino a forti in serata, e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. Allerte 3bmeteo previste: temporale e vento in serata.

Nuvolosità alternata a schiarite nella notte, sulle Isole Eolie, fino a cielo coperto dal mattino. Piogge in progressivo aumento dal mattino, da scarse (0,2 mm) a rovesci a carattere temporalesco in serata (16,6 mm). Previsti in tutto 20,9 mm. Temperature da 7°C (notte) a 13°C (pomeriggio). Venti dai quadranti nordoccidentali in progressivo rafforzamento, da tesi al mattino a forti in serata. Allerta 3bmeteo per vento forte e temporale serale. Mare mosso.

Cieli parzialmente nuvolosi sul Litorale Ionico, con importante pioggia serale (7,1 mm). Temperature da 7°C (notte) a 12°C (pomeriggio). Venti in prevalenza dai quadranti nord-occidentali moderati, con eccezione di forti venti serali da Ovest-Nordovest. Mare mosso.

Il cielo, sul Litorale Tirrenico, presenta, dalla notte, progressivi addensamenti da nuvoloso con locali aperture a coperto dal pomeriggio, con pioggia (4,3 mm), e poi con rovesci serali (15,6 mm). Temperature da 10°C (fino al mattino) a 13°C (pomeriggio). Venti in prevalenza dai settori nordoccidentali, con progressiva intensificazione, con vento di Ponente teso nel pomeriggio e forte in serata; eccezione il vento teso di Ovest-Sudovest di mattina. Mare mosso. Allerta 3bmeteo.com per vento serale forte.

Sereno o poco nuvoloso nella notte nel versante etneo del Litorale Ionico, con maggiori addensamenti alternati a schiarite in seguito e piogge scarse serali (0,7 mm). Temperature da 6°C (mattina) a 11°C (pomeriggio). Venti moderati nordoccidentali in progressiva diminuzione, con eccezione di Est-Nordest nel pomeriggio. Mare mosso.

Addensamenti sparsi alternati a schiartite fino al mattino, sui Nebrodi, che tendono a coprire il cielo dal pomeriggio, con medi fenomeni piovaschi pomeridiani (4 mm) in lieve diminuzione serale. In tutto previsti 7,1 mm di pioggia. Temperature che scendono sotto lo zero, da -1°C (fino al mattino) a 5°C (pomeriggio). Venti forti di Tramontana nella notte e da Ponente in serata, inframezzati da moderati venti sudoccidentali. Allerta 3bmeteo.com per vento forte.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it