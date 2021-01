FC Messina: 5 positività nel gruppo squadra. Ufficiale Panebianco dal Catania

Richiesto il rinvio del match di domenica contro il Licata. Il recupero con il Marina di Ragusa fissato per mercoledì 27.



Football Club Messina comunica, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna dallo staff sanitario del club, che i membri del gruppo squadra positivi al COVID-19 scendono di 2 unità rispetto alla scorsa settimana, per un totale di 5 positività nel gruppo squadra. Nuovi tamponi, effettuati da FederLab, verranno eseguiti nel fine settimana.

Ripresi gli allenamenti al Despar Stadium ed inoltrata in Lega la richiesta di rinvio del match con il Licata, che si sarebbe dovuto disputare al “Franco Scoglio” domenica prossima. Nelle ultime ore la stessa Lega ha disposto invece il recupero della gara con il Marina di Ragusa, da disputarsi adesso mercoledì 27 gennaio.

Il club comunica inoltre che Antonio Panebianco, esterno mancino classe 2001 proveniente dal Calcio Catania, si trasferisce a titolo temporaneo al FC Messina fino al termine della stagione.

