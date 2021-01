Rifiuti Covid: Lombardo (Msbc), “iniziato il nostro servzio con molte difficoltà”

“Ci saranno inizialmente difficoltà nell’espletare il servizio per la raccolta di rifiuti delle persone positive al Covid perché nelle liste che ci ha fornito l’Asp ci sono indirizzi incompleti o sbagliati o dati non aggregati, che dobbiamo prima mettere a posto. Abbiamo trovato inoltre rifiuti non ritirati da pù di una settimana, dunque per arrivare ad una normalizzazione del servizio, sarà necessario più tempo, chiediamo ai cittadini di avere pazienza”.

A dirlo il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo dopo che ieri la partecipata del Comune ha iniziato ad effettuare questo ulteriore servizio di raccolta di rifiuti delle persone positive al Covid”.

”Da ieri – continua Lombardo – 12 squadre di operatori preparati hanno iniziato il servizio per più di 1800 persone. Le difficoltà sono nelle liste, ancora incomplete che ci sono state consegnate, ancora ieri si sono aggiunti altri 340 indirizzi. I nomi deve fornirceli sempre l’Asp, noi non siamo autorizzati a raccogliere dati, preghiamo quindi gli utenti di mandare le mail per segnalarsi all’azienda sanitaria provinciale per essere aggiunti. Raccomandiamo ai cittadini di mettere i rifiuti in doppi sacchetti, in seguito alla prima raccolta forniremo noi i sacchetti. Il primo appuntamento sarà anticipato da una telefonata dell’operatore e sarà sempre necessario lasciare i sacchetti fuori dalla porta”.

