Meteo di Messina e Provincia, Giovedì 28 Gennaio 2021

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia per Giovedì 28 Gennaio 2021 (da 3bmeteo.com).

Quadro generale: Con l’arrivo dell’alta pressione, le perturbazioni portate dalle masse d’aria fredda provenienti dal Nord Europa in questi giorni, lasciano spazio a tempo più stabile, anche se non sempre soleggiato, in Sicilia; umide correnti occidentali apporteranno ancora molte nubi e qualche debole pioggia a fine giornata sulle aree tirreniche di Campania e Calabria. Temperature in rialzo. Venti moderati di Ponente. Mari generalmente da molto mossi a mossi.

Nel messinese condizioni generali di estesa nuvolosità con attenuazioni in giornata. Piogge non oltre la mattina, da deboli a moderate, nel settore Messina-Tirreno-Eolie. Prevalenza di venti nordoccidentali, meno marcata sulla costa ionica. I Nebrodi come spesso accade presentano condizioni diverse per nuvolosità, precipitazioni e venti.

A Messina domani cieli coperti dalla notte, con deboli piogge in progressivo assorbimento nella mattinata. graduale attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio. Sono previsti 1.4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C (pomeriggio), la minima di 8°C (fino al mattino), lo zero termico si attesterà a 1727m. I venti saranno al mattino moderati e lievi dai quadranti nordoccidentali, con prevalenza di Maestrale dal pomeriggio. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Simili condizioni meteo sulle Isole Eolie, ma piogge più intense nella notte (4,1 mm). Previsti in tutto 4,3 mm di pioggia. Temperature da 9°C (notte) a 14°C (pomeriggio). Venti moderati o lievi dai quadranti nordoccidentali, eccetto per venti lievi da Ovest-Sudovest in serata.

Stesse condizioni sul Litorale Tirrenico, con piogge soltanto deboli però dalla notte (2,3 mm) al mattino. Previsti in tutto 2,8 mm di pioggia. Temperature da 10°C (fino al mattino) a 14°C (pomeriggio). Venti lievi da Sud – Sudovest nella notte, poi moderati da Ovest – Nordovest. Mare mosso.

Cieli nuvolosi sul Litorale Ionico dalla notte, fino a coperti al mattino. Nuvolosità in parziale alleggerimento dal pomeriggio. Non previste piogge. Temperature da 9°C (nelle ore buie) a 15°C (pomeriggio). Lieve Scirocco, sostituito nel pomeriggio da moderato Maestrale. Mare poco mosso.

Nuvolosità in aumento fino a molto nuvoloso al mattino anche nel settore etneo del Litorale, senza piogge. Temperature da 8°C (fino al mattino) a 12°C (pomeriggio). Venti nordoccidentali da lievi a moderati al pomeriggio, poi lievi di Libeccio. Mare poco mosso.

Nuvolosità sparsa alternata a schiarite nei Nebrodi, con 0,5 mm di nevischio nella notte. Temperature da 1°C (notte) a 7°C (pomeriggio). Venti in prevalenza moderati e sudorientali, con alleggerimento serale, eccetto per lieve Grecale pomeridiano (Nordest).

