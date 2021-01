Meteo di Messina e Provincia, venerdì 29 Gennaio 2021

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia per venerdì 29 Gennaio 2021 (da 3bmeteo.com).

Quadro generale: torna ad intensificarsi l’afflusso di miti e umide correnti atlantiche, che portano nuvolosità a tratti compatta e nuove deboli piogge in Campania; condizioni meteorologiche in peggioramento anche sulla Calabria tirrenica con occasione per locali rovesci, tempo più stabile e asciutto lungo la fascia ionica e in Sicilia con alternanza tra fasi soleggiate e sterili passaggi nuvolosi di tipo stratiforme. Temperature in sensibile aumento ovunque. Venti da moderati a localmente tesi di Libeccio e Ponente. Mari molto mossi.

A Messina domani da coperto con deboli piogge nella notte (1 mm) a parzialmente nuvoloso dal pomeriggio. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C (pomeriggio), la minima di 13°C (mattina), lo zero termico si attesterà a 3031m. I venti saranno dalla notte forti e proverranno da Ovest-Nordovest, dal pomeriggio moderati e proverranno sempre da quadranti nordoccidentali. Mare mosso. Allerte 38meteo previste: vento.

Da nuvoloso o molto nuvoloso nella notte, il cielo sulle Isole Eolie evolve verso parzialmente nuvoloso al pomeriggio, con schiarite serali. Non previste piogge. Temperature da 13°C (quasi tutto il giorno) a 16°C (pomeriggio). Venti tra forti e tesi prevalentemente da Ponente, soprattutto forti in serata. Mare molto mosso. Allerta 3bmeteo previste: vento.

Da nuvoloso o molto nuvoloso sul Litorale Tirrenico a parzialmente nuvoloso già dal mattino. Piogge assenti. Temperature da 14°C a 17°C. Venti da tesi nella notte a lievi in serata, dai quadranti occidentali. Mare molto mosso.

Nuvoloso nella notte, con schiarite già dal mattino, fino a sereno serale, sul Litorale Ionico. Non previste piogge. Temperature da 14°C (mattina e sera) a 18°C (pomeriggio). Venti moderati di Maestrale fino al mattino, lievi da Levante in seguito. Mare mosso.

Nel settore etneo del Litorale cieli da parzialmente nuvolosi a sereno in serata. Non previste piogge. Temperature da 11°C (mattina) a 15°C (pomeriggio). Venti forti in prevalenza dai quadranti nordoccidentali fino al mattino, ma lievi in serata. Allerta 3bmeteo previste: vento. Mare mosso.

Cielo parzialmente nuvoloso, con maggiori schiarite soprattutto mattina e sera, sui Nebrodi. Temperature da 5°C (mattina) a 14°C (pomeriggio). Non previste piogge. Venti dai settori meridionali, tra moderati e lievi.

