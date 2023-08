Controesodo a Messina: code e rallentamenti lungo le autostrade A20 e A18

L’ultimo weekend di agosto è sempre sinonimo di controesodo, con migliaia di vacanzieri che fanno ritorno alle loro abitazioni. E anche quest’anno, il copione si ripete, con lunghe code e rallentamenti che hanno caratterizzato le principali arterie autostradali della città.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ha rilasciato una nota questa mattina, facendo il punto della situazione dopo le prime ore di rientro dei vacanzieri. Come da previsioni, l’intenso flusso di traffico ha causato congestione e ritardi lungo alcune tratte chiave delle autostrade regionali.

Nell’Autostrada A20, che collega Messina a Palermo, sono stati segnalati rallentamenti in particolare nei tratti tra Villafranca e Boccetta e tra Rometta e Villafranca, entrambi in direzione Messina. Queste zone hanno visto un notevole incremento del traffico, con veicoli che procedono a rilento a causa della densità di automobili in circolazione.

Anche l’A18, che congiunge Messina a Catania, non è stata esente da problematiche. Anche qui, in direzione Messina, si sono registrate code e rallentamenti, segno dell’intenso controesodo di questo periodo.

Il Consorzio invita gli automobilisti a mantenere la calma, a rispettare le distanze di sicurezza e, ove possibile, a valutare percorsi alternativi o orari differenti per il rientro, al fine di evitare ulteriori congestioni e garantire la sicurezza di tutti. Si raccomanda, inoltre, di tenere sotto controllo gli aggiornamenti sul traffico.