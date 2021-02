E’ arrivato Burian; Meteo di Messina e Provincia,14 Gennaio 2021

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia del 14 Gennaio 2021.

Quadro generale: E’ arrivata oggi la prima ondata di gelo della stagione invernale. Arriva Burian, la nuova corrente di aria artica dalla Russia. Nella giornata di sabato una nuova ciclogenesi si approfondirà sul Tirreno, determinando un marcato peggioramento del tempo su tutto il Meridione. I venti settentrionali che seguono la perturbazione di oggi apporteranno ancora marcate condizioni di instabilità atmosferica; mentre sulla Campania costiera, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia meridionale ci sarà occasione per ampie schiarite, sui rimanenti settori non mancheranno addensamenti nuvolosi e precipitazioni intermittenti; brevi nevicate fino in pianura sull’entroterra campano, intervallate ad ampi spazi soleggiati; sulla Sila Greca e sulla Sicilia settentrionale attese piogge e locali rovesci, nevosi in genere fino a quote di bassa collina e persino lungo il litorale sull’alto Crotonese. Temperature in forte calo ovunque. Venti forti di Tramontana o Grecale. Mari molto mossi.

A Messina domani cieli coperti con piogge deboli di notte (1,8 mm), poi molto nuvolosi con piogge scarse concentrate tra mattina e sera, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. sono previsti 2.7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C (notte), la minima di 7°C (sera), lo zero termico si attesterà a 794m. I venti saranno forti fino al mattino e proverranno da Ovest-Nordovest, dal pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare molto mosso. Allerte previste: vento.

Cielo coperto nella notte con pioviggini (0,2 mm), sulle Isole Eolie, poi alternanza tra fasi di parziale e di intensa nuvolosità. Temperature da 6°C (sera) a 11°C (notte). Venti forti dai quadranti nordoccidentali, o tesi durante il giorno (Maestrale). Mare molto mosso. Allerte previste: vento.

Coperto con piogge moderate nella notte (4,2 mm) sul Litorale Tirrenico, con importanti schiarite durante il giorno e poi nuovi addensamenti in serata. Temperature da 13°C (notte) a 8°C (sera). Venti dai quadranti nordoccidentali, forti nella notte, poi tesi. Mare molto mosso. Allerte previste: vento.

Cieli coperti con pioggia moderata nella notte (4,3 mm) anche sul Litorale Ionico, poco o parzialmente nuvoloso in seguito. Temperature da 11°C (notte) a 6°C (sera). Venti forti dai quadranti occidentali fino al mattino, poi in progressiva riduzione fino a moderati in serata. Mare molto mosso. Allerte previste: vento.

Simile situazione nel versante etneo, con maggiori addensamenti però in serata e ancora piogge, ma scarse (0,2 mm). In tutto 4,3 mm di pioggia. Temperature da 6°C (sera) a 10°C (notte e pomeriggio). Venti lievi sudorientali lasciano spazio a quelli forti che provengono dai quadranti nordorientali, dal mattino. Mare molto mosso. Allerte previste: vento.

Cieli coperti fino al mattino sui Nebrodi, con piogge deboli (2,1 mm) notturne e nevischio senza accumulo al mattino. Parziale nuvolosità dal pomeriggio. Temperature da -2°C (sera) a 4°C (notte). Venti forti di Tramontana per tutto il giorno. Allerte previste: vento.

