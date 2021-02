Diritto allo studio: a Messina la campagna di Link

Parte da oggi la campagna cittadina promossa dall’organizzazione universitaria Link Messina – Studenti Indipendenti, un collettivo di studenti e studentesse dell’Università di Messina che lotta per i diritti della comunità studentesca.

“Lo scopo della campagna – spiega il coordinatore Michelangelo Billè – non è solo quello di presentare le nostre proposte per risolvere le problematiche dell’Università di Messina, ma anche quello di proporre un modello alternativo di università e di istruzione.

Anni di politiche economiche di austerità hanno portato a grandi tagli e definanziamenti alle

università pubbliche, in particolare al Sud. Messina è l’ennesimo caso in cui il diritto allo

studio viene negato a causa di mancati finanziamenti alle borse di studio, tasse salate, una

mancata attenzione alle problematiche in tema disabilità e uno scarso investimento nella

digitalizzazione.

Per questo lanciamo un’inchiesta sulla situazione universitaria chiedendo agli studenti e alle

studentesse di compilare un form in cui esprimono i loro disagi e la loro visione sui diritti che gli vengono in continuazione negati (qui il link https://forms.gle/box3YKfAUE1cbBk16)”.

La pubblicazione completa dell’inchiesta avverrà tramite una assemblea pubblica online il 5

marzo, in cui ci confronteremo con gli studenti riguardo la situazione universitaria e come

cambiarla.

