Atm spa, avviata convenzione con Università di Messina per stage per gli studenti

ATM SpA, sin dalla sua nascita, ha dimostrato particolare attenzione nei confronti dei giovani e la loro valorizzazione. Dopo l’assunzione di due giovani ingegneri specializzati in ICT-ITS, di 70 operatori di esercizio under 30 e l’avvio delle procedure selettive per l’assunzione di altri 30 giovani operatori di esercizio, nell’anno 2021 l’Azienda mira ad attivare tirocini formativi e stage in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, con la quale sono già in corso una costante interlocuzione ed una proficua collaborazione al fine di offrire alla cittadinanza ed al corpo docente e discende dell’Ateneo servizi sempre più adeguati ed efficienti. La nuova iniziativa permetterà ad ATM di valorizzare le capacità dei giovani studenti, i quali in relazione al proprio percorso formativo hanno maturato la preparazione utile per potersi inserire in una nuova esperienza formativa aziendale. L’esperienza in azienda, inoltre, permetterà ai giovani professionisti anche di maturare crediti formativi curriculari e di interfacciarsi con il mondo del lavoro.

“Siamo entusiasti di poter avviare questa ulteriore collaborazione con l’Università degli Studi di Messina – dichiara il Consigliere di Amministrazione di ATM Salvatore Ingegneri – in quanto per l’Azienda la stipula della convenzione con l’Università di Messina è un importante strumento che permette di creare un ulteriore collegamento tra mondo accademico e mondo del lavoro. Sarà un piacere accogliere in Azienda giovani studenti, i quali potranno sicuramente beneficiare della possibilità di interfacciarsi con i nostri professionisti e maturare esperienza sul campo, ma anche offrire all’Azienda quanto appreso nel loro percorso formativo”.

Sono già pronti ad impegnarsi in questa nuova esperienza due studenti del corso di laurea triennale in Ingegneria Industriale, i quali lavoreranno a fianco dei professionisti presenti in ATM.

“Questo ulteriore impegno – conclude il Presidente di Atm Giuseppe Campagna – dimostra quanto l’Azienda punti sempre più ad essere non solo protagonista della quotidianità dell’utenza, attraverso i servizi offerti, ma anche punto di riferimento per la crescita professionale dei giovani”.

