Azione Messina lancia l’allarme: “Grave penalizzazione per i lavoratori pendolari delle Eolie”

Andrea Ferrara, segretario provinciale di Azione Messina, esprime forte preoccupazione per la grave situazione che stanno vivendo i lavoratori pendolari delle Isole Eolie, a causa della cancellazione delle agevolazioni per l’acquisto dei biglietti per i trasporti marittimi. Una decisione che, secondo Ferrara, rappresenta un colpo duro per chi, con dedizione, garantisce servizi essenziali come la sanità e l’istruzione in un territorio già di per sé complesso.

“La cancellazione di queste agevolazioni – dichiara Ferrara – colpisce economicamente lavoratori che svolgono un ruolo cruciale per il benessere delle comunità eoliane. Questa misura non solo penalizza chi si sposta quotidianamente per garantire servizi vitali, ma rischia di compromettere ulteriormente la qualità degli stessi, già ridotti al minimo indispensabile”.

Ferrara non risparmia critiche al governo regionale, accusato di disattenzione e di un atteggiamento che definisce “menefreghismo”. “Il modo in cui la Regione sta affrontando questa questione lascia interdetti: non solo si ignora il disagio dei lavoratori, ma si mette a rischio la continuità dei servizi essenziali, creando una situazione che rasenta l’assurdità”, sottolinea.

Azione Messina lancia un appello diretto all’assessore regionale Marco Aricò, invitandolo a intervenire tempestivamente per ripristinare il fondo regionale destinato a queste agevolazioni. “È indispensabile – conclude Ferrara – che si rifinanzi al più presto il fondo e che si ponga fine a questa situazione inaccettabile. La Regione deve dimostrare di avere a cuore le esigenze dei lavoratori e dei cittadini delle Eolie”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it