Alle Eolie le tartarughe marine si godono il sole

di Luana Spanò – Fine settimana da temperature record alle Eolie. E così i volontari di Filicudi Wildlife Conservation – Pronto soccorso tartarughe marine ci regalano delle immagini spettacolari, immortalando disteso al sole uno degli abitanti per eccellenza del mare eoliano: “E come sempre qui alle Eolie nel mese di febbraio le tartarughe marine, infreddolite dall’acqua fredda invernale, durante le giornate di mare calmo e sole intenso, vengono a galla per riposarsi e riscaldarsi al sole! E oggi è andata così…”

Tuttavia sono stati numerosi i casi di tartarughe ritrovate morte perché intrappolate nelle reti da pesca, per aver ingoiato plastica, lenze o ami da pesca. L’ultimo triste ritrovamento è avvenuto a Stromboli, per la tartaruga non c’era più nulla da fare. Diversi i cetacei rimasti feriti, perché investiti da imbarcazioni e salvati grazie alle cure del centro di Filicudi.

