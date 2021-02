Stazione centrale, pericolo crollo calcinacci, intervengono Vigili del Fuoco e Municipale

di Michele Bruno – Di fronte alla Stazione Centrale di Piazza Repubblica, di fronte alla sede della Polizia Ferroviaria, in un Palazzo in Via Calabria, accanto al Bar dello Stretto, si stanno staccando dei calcinacci da un cornicione con rischio per l’incolumità dei passanti. Stanno intervenendo i vigili del Fuoco per rimuovere i calcinacci, e anche la Polizia Municipale che si sta premurando di far sgomberare le auto in sosta nelle vicinanze, anche con l’aiuto dei carri attrezzi, perché non sono stati individuati tutti i proprietari delle auto

Notizia in aggiornamento.

