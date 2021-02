Il messinese Giuseppe Arena è il gelatiere ufficiale di Casa Sanremo

Nuovo e importante traguardo per il messinese Giuseppe Arena che è stato scelto come gelatiere e pasticcere ufficiale di Casa Sanremo, quest’anno diventato un vero e proprio hub di produzione televisiva del Festival della canzone italiana che si svolgerà da domenica 28 febbraio a sabato 6 marzo.

Giuseppe Arena, titolare di due gelaterie a Messina, una in via Garibaldi e l’altra a Ganzirri, proporrà le sue specialità dolci a Casa Sanremo, l’area di ospitalità del Festival della Canzone Italiana, riservato allo staff e agli addetti ai lavori della kermesse, nel rispetto del Piano Sanitario adottato per il contrasto e la prevenzione alla diffusione del Covid-19.

«Sono felice che i miei gelati e alcuni tra i dolci siciliani più apprezzati – ha affermato Giuseppe Arena – possano essere degustati a Casa Sanremo. Per me è un privilegio essere stato selezionato e far scoprire quanto può essere dolce la nostra terra. Per rappresentare la nostra città preparerò il gelato alla gianduia di Capo Peloro». La città di Messina, infatti, è la patria siciliana del gusto gianduia, che viene utilizzato sia per i gelati che per preparare golose creme e farcire torte.

«Per rendere omaggio alla mia città – continua Arena – preparerò anche la granita messinese. Per l’occasione ho ideato la granita “Sicilia in fiore” con arancia, mandarino, limone e infusione di tre fiori».

A Casa Sanremo tutto lo staff e gli addetti ai lavori potranno degustare anche il gelato “Crema del golfo” ai fiori di Sanremo. Infine per raccontare la tradizione dolciaria siciliana Arena farà degustare, sempre all’interno del Roof aziendale, le paste di mandorle, la cassata siciliana e i cannoli alla ricotta.

Il maestro gelatiere, che fa parte della CONPAIT (Confederazione Pasticceri Italiani), da anni esprime con creatività la sua passione per il mondo del gelato. Figlio d’arte, cresciuto nella gelateria di famiglia a Ganzirri, a soli sette anni ha preparato la sua prima granita insieme all’aiuto del nonno e del padre. La sua filosofia da sempre premia la qualità e il km zero. «Anche il gelato può rappresentare un territorio e nel mio laboratorio utilizzo materie prime siciliane, dalla frutta fresca a km zero alla frutta secca siciliana. Amo la mia terra e il mio lavoro – ha concluso Giuseppe Arena – e sono orgoglioso di partecipare a un evento così importante che mi permette di valorizzare tutto il buono della mia terra».

