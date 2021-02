Furci Siculo, si ribalta un camion di limoni. Autista in ospedale

Questa mattina, un Iveco Turbostar, che si trovava all’interno del parcheggio di una villa comunale a Furci Siculo, si è improvvisamente girato su un fianco riversando quasi tutto il carico sull’asfalto. A quanto pare a provocare il ribaltamento dell’autocarro, adagiatosi sul lato destro, potrebbe essere stato un cedimento strutturale del cassone o uno sbilanciamento del carico.

A bordo del mezzo pesante, si trovava l’autista, che era in attesa di scaricare i limoni che stava trasportando, nella fabbrica di trasformazione degli agrumi ubicata in paese: l’uomo è rimasto bloccato all’interno della cabina di guida perdendo i sensi a causa dell’impatto.

Alcuni persone che si trovavano nel piazzale hanno immediatamente rimosso il parabrezza prestando soccorso al malcapitato.

Sul luogo sono giunti anche i Carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Riva, l’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco della postazione A18 di Roccalumera.

L’autista, che nel frattempo ha ripreso conoscenza, è stato estratto lentamente dal mezzo e caricato sull’ambulanza per essere condotto in ospedale. Nell’incidente ha riportato traumi e contusioni in particolare agli arti inferiori, con una sospetta frattura, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Fortunatamente al momento del ribaltamento del camion, non transitavano veicoli o pedoni, considerato che il parcheggio è molto frequentato al mattino per la presenza di venditori ambulanti.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it