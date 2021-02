Lutto cittadino a Barcellona pg per Giuseppe Milone

Si comunica che con provvedimento sindacale n. 9 adottato in data odierna e in corso di pubblicazione, per l’1 marzo 2021, giorno delle esequie del giovane concittadino Giuseppe Milone tragicamente scomparso nei giorni scorsi a seguito di un incidente stradale, è stato proclamato il lutto cittadino quale manifestazione del cordoglio e dei sentimenti di partecipazione al dolore dei familiari di tutta la comunità barcellonese.

Il provvedimento dispone che negli edifici comunali e negli altri edifici pubblici le bandiere siano esposte a mezz’asta per tutta la giornata.

