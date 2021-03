“Il farmaco sospeso” per chi ha bisogno, iniziativa di Soroptimist e Comune di Messina

Il Soroptimist International Club Messina, in sinergia con l’Assessorato Politiche Sociali e del Volontariato del Comune di Messina, ha intrapreso l’iniziativa solidale “Il Farmaco Sospeso”, progetto di aiuto sanitario nato per rispondere ad un crescente bisogno che si rileva tra i cittadini in questo periodo Covid-19, con il rischio per molti di non potersi curare adeguatamente, o addirittura costretti a sospendere le terapie in quanto non riescono a pagare il ticket dei farmaci.

Al progetto hanno aderito anche altri club di donne della città, la FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) sezioni Messina e Capo Peloro e l’ACISJF (Asociacion Catolica International al Servicio de la Joventud Femenina).

Il Soroptimist e gli altri club hanno devoluto una somma in denaro alla Farmacia Brancato di viale Garibaldi n.373 per sostenere l’acquisto dei farmaci ai soggetti che ne abbiano reale necessità.

L’iniziativa sarà condotta, con professionalità e riservatezza, dal Servizio Sociale del Comune di Messina.

Per informazioni è possibile contattare l’assistente sociale del Comune di Messina, dott.ssa Maria Rita Giordano al recapito 3384712344.

