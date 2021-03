Messina,in arrivo il progetto per il Villaggio Rodia

Raggiungere il Villaggio Rodia, antico borgo marinaro che ricade nella periferia settentrionale del Comune di Messina, non è mai stato agevole: l’unica strada praticabile è stretta e a senso unico e ciò ha fin qui costretto gli automobilisti a utilizzare l’alveo dell’omonimo torrente che arriva fino al litorale Joe Piraino. Una soluzione, questa, assolutamente impropria e che per decenni ha comportato rischi e disagi.

Ecco perché l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana, ha pianificato l’intera sistemazione della viabilità nella zona finanziandola e affidando adesso a un pool di ingegneri e geologi la progettazione delle soluzioni da adottare per realizzare finalmente un comodo collegamento con la SS 113.

La Struttura commissariale potrà dunque avere a disposizione, a breve, l’elaborato che consentirà di programmare la realizzazione delle opere. Dovrà essere previsto un nuovo percorso, lungo circa 250 metri, che includa anche un ponte utile per attraversare il corso d’acqua che, durante l’inverno, riprende consistenza. Proprio per questo motivo, dovranno essere costruiti nuovi muri d’argine a protezione della strada che consentirà l’accesso alla statale.

La parte terminale del Rodia – quella a ridosso della foce – sarà interamente sistemata per garantirne la funzionalità idraulica.

