Eolie: 14 positivi, 17 in quarantena. Vaccinate più di 1000 persone

di Luana Spanò – Salgono a 14 i positivi a Lipari, di cui 1 in quarantena a Milazzo e quindi al momento non sul territorio eoliano. Restano in isolamento precauzionale 17 persone. Continua la campagna di vaccinazione alle Eolie, al momento sono state vaccinate 1100 persone in totale.

Mentre sabato sera a Lipari è stato necessario l’intervento dei carabinieri a causa di qualche assembramento durante l’ora dell’happy hour sulla via principale.

Intanto i sindaci delle Isole minori, insieme a Federalberghi chiedono la vaccinazione di massa prioritaria per gli abitanti delle isole italiane, tra cui quindi le Isole Eolie. “La richiesta trova una propria giustificazione – afferma Christian Del Bono, presidente Federalberghi Sicilia – nella fragilità del sistema sanitario micro insulare e nella necessità di rilancio di un’economia precaria a trazione quasi esclusivamente turistica concentrata in pochi mesi l’anno”.

E di adottare la stessa politica vaccinale della Grecia e delle Canarie che oggi gli garantisce una immagine turistica di destinazione sicura – come sottolinea il presidente Ancim Francesco Del Deo“.

