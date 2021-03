Servizi anti-Covid. Controlli della Polizia di Stato nel territorio nebroideo

Nei giorni scorsi a Sant’Agata di Militello sono stati effettuati specifici servizi anti-covid volti al rispetto dell’attuale normativa atta a contenere il diffondersi del virus. Particolare attenzione è stata prestata affinché fosse garantito il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza ed evitato ogni tipo di assembramento o spostamento non motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità.

In particolare nel territorio nebroideo i poliziotti di quel Commissariato hanno controllato numerose persone, circa una ventina quelle sanzionate.

Effettuati, inoltre specifici controlli presso esercizi commerciali. Un’attività è stata sottoposta a chiusura temporanea per gg. 2, per somministrazione di alimenti e bevande in fascia oraria non consentita. Nella circostanza sono stati sanzionati il titolare e 5 avventori. Il titolare di un altro esercizio commerciale è stato sanzionato per mancata esposizione all’ingresso del numero massimo di persone consentite.

Ulteriori controlli verranno effettuati nei prossimi giorni in occasione delle imminenti festività pasquali da parte delle Forze dell’Ordine sull’intero territorio provinciale al fine di garantire il distanziamento sociale e prevenire la diffusione del contagio da Covid 19.

