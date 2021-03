Autismo ‘emergenza nell’emergenza’, il 2 aprile webinar a Messina

Un messaggio di unione, di speranza ma anche di volontà e tenacia per realizzare “un futuro inclusivo” per le persone con disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie: è quello lanciato dal “Tavolo tecnico Autismo”, dal Dipartimento Salute Mentale Asp Messina e dal CESV Messina con il webinar intitolato “L’emergenza Autismo ai tempi dell’emergenza pandemica” che si svolgerà il 2 aprile con inizio alle ore 10:30 in occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo. Si potrà partecipare al webinar da computer, tablet o smartphone (piattaforma Gotomeeting, link https://global.gotomeeting.com/join/224330213) o da telefono (Italia: +39 0 230 57 81 80, codice accesso: 224-330-213).

“L’obiettivo è quello di sensibilizzare il territorio, le comunità e soprattutto le istituzioni sulla strutturale carenza di servizi per questa particolare fragilità”, spiega il coordinatore del “Tavolo tecnico” Pino Currò, presidente dell’associazione “Il Volo”. Al suo fianco ad organizzare la manifestazione anche Salvatore Potenzone, presidente dell’associazione “Nati per la vita”, Pippo Calà, presidente dell’associazione “Carpe diem”, e Nica Calabrò dell’ANGSA di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Gli Enti del Terzo Settore in generale, e le reti di associazioni quale appunto quella nata attorno all’Autismo – sottolinea il presidente del CESV Messina Santi Mondello – ogni giorno di più dimostrano la propria capacità non solo di mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e diffondere conoscenza e consapevolezza, ma anche di presentare proposte efficaci di servizi e politiche mirate”.

Il 2 aprile, dopo i saluti istituzionali delle autorità, relazioneranno il dott. Gaspare Motta (Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Asp 5) sulle “Strategie di Comunità per l’Autismo”, la dott.ssa Santina Patanè (Direttore del Modulo Dipartimentale di Neuro Psichiatria Infantile e dell’Adolescenza) su “Disturbo dello Spettro Autistico, Question Time”, del dott. Rosario Ceraolo (Direttore CESV Messina) sul “Ruolo del Terzo Settore”. Seguiranno quindi le testimonianze delle associazioni dei familiari dei soggetti autistici. È previsto anche l’intervento della Senatrice Barbara Floridia, Sottosegretario all’Istruzione.

