Bando UniMe- Fondazione “Fiumara d’Arte” per 13 opere d’arte contemporanea, presentati 230 progetti

Sono 230 le risposte progettuali al bando di concorso per 13 opere d’arte contemporanea: design urbano, ambientale e della luce – “I belvedere dell’anima” dell’Università degli Studi di Messina, in collaborazione con la Fondazione “Fiumara d’Arte” . Nei prossimi giorni sarà istituita la commissione di gara di cui faranno parte docenti dell’Ateneo e i vertici della Fondazione per esaminare tutti i lavori presentati.

I progetti selezionati rigenereranno il museo a cielo aperto d’arte contemporanea “Fiumara d’Arte” voluto dall’artista e mecenate Antonio Presti nel comprensorio di Tusa. Il bando rientra nell’ambito del progetto FISR “La rifunzionalizzazione del contemporaneo” dell’Università di Messina e l’importo complessivo è superiore ai 500mila euro. Sono previste due sottosezioni, una (junior) aperta ad artisti, architetti e designer nati dopo il 31 dicembre 1979, l’altra (senior) per maestri artisti, architetti e designer già affermati. Il riscontro ottenuto è di grande importanza, confermando come in questo particolare periodo è necessario investire sull’arte e sulla cultura.

“L’Università degli Studi di Messina – afferma il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea – ha fortemente difeso questo progetto, anche di fronte alle diverse difficoltà incontrate in questi ultimi anni, ottenendo dal Ministero le proroghe e le rimodulazioni necessarie per completarlo. Anche in un momento particolarmente delicato qual è quello attuale, abbiamo voluto impegnare importanti risorse per contribuire allo sviluppo di un settore come quello dell’arte e del design e per implementare la ricerca. Oltre al bando per le opere che saranno realizzate a ‘Fiumara d’Arte’, infatti, abbiamo assegnato 15 tra borse e assegni di ricerca. La collaborazione con Antonio Presti e con la Fondazione, inoltre, ribadisce il ruolo strategico dell’Ateneo per il nostro territorio”.

“Sono molto felice di intraprendere questo cammino di creatività con l’Università di Messina – dice l’artista e mecenate Antonio Presti -. In un momento storico di depressione culturale, la nascita di queste nuove opere contribuirà ad una nuova manifestazione della bellezza. Una grande occasione di creatività e di rigenerazione, proiettando lo sguardo sempre al futuro, un percorso di impegno artistico, politico e sociale. Credo che la grande partecipazione al bando, in questo momento di emergenza, sia stata la conferma del primo obiettivo raggiunto: ritrovare e rincontrare lo spirito della creatività, restituendo tanta gioia a tutti i partecipanti”.