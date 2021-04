Polizia arresta trentaquattrenne per evasione domiciliari

I poliziotti impegnati nel controllo del territorio lo hanno rintracciato poche ore dopo l’evasione, intorno alla mezzanotte, nei pressi del viale Italia.

Trentaquattro anni, messinese, arrestato in flagranza di reato lo scorso agosto dagli agenti delle Volanti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sottoposto agli arresti domiciliari dallo scorso gennaio a seguito di aggravamento della precedente misura dell’obbligo di dimora, si era allontanato dal proprio domicilio e reso irreperibile per ore.

Dopo l’arresto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.

