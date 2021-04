Erosione costiera Ponte Gallo, Caminiti “progetto per la protezione definitiva e messa in sicurezza torrente”

di Michele Bruno – Procede l’iter per i lavori per porre fine all’erosione costiera a Ponte Gallo e quelli per la messa in sicurezza del torrente. In data il Consigliere Sorbello aveva fatto un’interrogazione per conoscere lo stato delle cose. In questi giorni abbiamo sentito l’Assessore Francesco Caminiti della Giunta del Sindaco Cateno De Luca per saperne di più.

l’Assessore ha spiegato che per quanto riguarda l’erosione costiera l’Assessorato alla Protezione Civile in capo all’Assessore Massimiliano Minutoli ha realizzato un intervento urgente di messa in sicurezza della costa di Ponte Gallo. Ha aggiunto poi Caminiti, per quanto concerne la sua specifica area di competenza, la delega alla Protezione del suolo, “stiamo facendo un progetto di protezione della costa e ripascimento”.

Attualmente è stata posta una barriera messa a punto con massi provenienti dalla scogliera di Ponte Gallo, una protezione temporanea che andrà sostituita con le opere definitive in progetto.

Qui un video della barriera realizzato dai residenti a Marzo:

Per quanto riguarda invece i lavori di messa in sicurezza del torrente, spiega Caminiti “Abbiamo trasmesso i progetti, manca qualche parere a cura dell’A.T.A. e poi andranno in gara”.

Sul tema avevamo in passato intervistato già sia Sorbello che il Consigliere della VI Municipalità Mario Biancuzzo.

