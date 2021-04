Covid, in Sicilia prosegue Open Weekend con vaccino AstraZeneca

Prosegue con lo stesso ritmo di ieri la campagna vaccinale in Sicilia. Anche nel secondo giorno dell’Open weekend, l’iniziativa avviata dal governo Musumeci per sottoporre gli over 60 alla somministrazione del siero Astrazeneca, anche senza prenotazione, il numero dei cittadini che si sono presentati nei 66 Hub e Centri vaccinali dell’Isola si conferma di quattro volte superiore rispetto ai giorni precedenti.

Alle ore 18 di ieri, si erano già vaccinate in Sicilia, con il siero anglo-olandese prodotto a Oxford, 8.127 persone. Venerdì alle 17.30 erano state 7.713 (mentre giovedì, in tutta la giornata, 2.464).

L’iniziativa prosegue anche oggi. Queste le strutture disponibili per provincia: Agrigento, 11; Caltanissetta, 2; Catania, 9; Enna, 4; Messina, 5; Palermo, 16; Ragusa, 3; Siracusa, 7; Trapani, 9.

Un’impennata che ha portato l’Isola dallo scorso 27 dicembre a oltre un milione e centomila dosi già iniettate.

25 mila sono i cittadini cittadini vaccinati con AstraZeneca, dal primo giorno (venerdì) dell’iniziativa della Regione Siciliana. Dato ovviamente provvisorio, visto che alcuni Centri saranno aperti fino alle 22 di stasera. Da venerdì scorso, complessivamente, nei 66 Hub e Centri delle nove province dell’Isola sono state iniettate oltre 71mila dosi dei tre vaccini a disposizione. sono i cittadini cittadini vaccinati con AstraZeneca, dal primo giorno (venerdì) dell’iniziativa della Regione Siciliana. Dato ovviamente provvisorio, visto che alcuni Centri saranno aperti fino alle 22 di stasera. Da venerdì scorso, complessivamente, nei 66 Hub e Centri delle nove province dell’Isola sono state iniettate oltredosi dei tre vaccini a disposizione.

“Sono soddisfatto – evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci, che nel pomeriggio ha visitato l’Hub di Catania – della massiccia adesione alla nostra iniziativa. Valuteremo se riproporla nel prossimo fine settimana. I cittadini hanno superato le iniziali diffidenze sul vaccino e così tutti corriamo verso la tanto attesa immunizzazione. La Sicilia ha bisogno di tornare ad aprire“. – evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci, che nel pomeriggio ha visitato l’Hub di Catania – della massiccia adesione alla nostra iniziativa. Valuteremo se riproporla nel prossimo fine settimana. I cittadini hanno superato le iniziali diffidenze sul vaccino e così tutti corriamo verso la tanto attesa immunizzazione. La Sicilia ha bisogno di tornare ad aprire“.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it