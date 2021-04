Risanamento di Camaro Sottomontagna, Sorbello “le baracche e l’amianto sono ancora lì”

di Michele Bruno – Il Consigliere comunale Salvatore Sorbello, dopo aver fatto un sopralluogo documentato da un video tra le baracche di Camaro Sottomontagna, ha acceso i riflettori sul fatto che ancora, nonostante “gli alloggi sono stati consegnati con i fondi e il progetto dell’Amministrazione Accorinti, restano ancora in piedi”.

Scrive allora una nota, per dare seguito alla sua denuncia, indirizzata alla Giunta De Luca:

“Il sottoscritto Consigliere comunale Salvatore Sorbello chiede alla SS di voler mettere in sicurezza le baracche di Camaro San Paolo Sottomontagna rimaste vuote.

In data odierna lo scrivente si è recato personalmente ed ha constatato che tutta l’area non è transennata e che è accessibile a tutti. Si segnala che all’interno delle baracche ancora non demolite si è riscontrata la presenza di amianto spezzettato per terra, rifiuti di ogni tipo, un gatto morto in stato iniziale di putrefazione ed infine oltre 100 siringhe con evidenti tracce di sangue sparse in baracca.

Si proceda con la massima urgenza, considerato anche il fatto che le predette baracche disabitate sono a ridosso di un complesso residenziale“.

Nel video Sorbello, preoccupato fa notare “i bambini giocano tra i detriti di amianto e il pallone potrebbe finire tra questi”.

In questi giorni Sorbello era stato attaccato dal Sindaco Cateno De Luca in una sua diretta, con riferimenti anche a presunti problemi personali e di salute del consigliere. Oggi il Consigliere risponde mettendo in dubbio, con questo sopralluogo, la solerzia dell’operato della Giunta in materia di Risanamento.

Sorbello dice “l’Amministrazione è responsabile di quello che si vede”. E aggiunge “Ci sono rifiuti, vetri, che alcuni incivili gettano nella zona, una cosa da terzo mondo”.

Recentemente la Gazzetta ha denunciato i gravi problemi di salute degli abitanti delle baraccopoli della Città, segnalati dai report Asp.

