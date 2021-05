Vaccini, Antonio De Luca (M5S) denuncia “chiuso l’hub Neurolesi senza avvertire nessuno”

di Michele Bruno – “A Messina è stato chiuso un centro vaccinale con centinaia di prenotati e gli ultimi a saperlo sono state proprio le persone che aspettavano di essere vaccinate!” A denunciarlo è Antonio De Luca, deputato regionale in forze al Movimento 5 Stelle.

“I cittadini hanno atteso inutilmente per ore il vaccino senza riceverlo perché hanno chiuso l’hub senza avvisarli, che vergogna! – spiega De Luca su un post su facebook –

Hanno peraltro impegnato il personale sanitario senza fare i vaccini sprecando così tempo e soldi, in un momento in cui occorre procedere speditamente per combattere il Covid.

Per evitare il disagio sarebbe stato sufficiente portare dal Centro Neurolesi all’ospedale Piemonte (l’amministrazione è la stessa) i vaccini necessari prolungando l’attività di un paio di giorni fino a smaltire i prenotati, ma non hanno fatto nemmeno questo, rimandando le persone a casa.

“Mi aspetto che il commissario Covid Alberto Firenze e i vertici del Piemonte-Neurolesi non solo chiedano scusa ma si attivino immediatamente per contattare coloro i quali non hanno potuto vaccinarsi e riprogrammare con loro, in tempi brevissimi, un nuovo appuntamento negli altri hub della città.” Ha concluso il suo sfogo sui social.

Contattato da noi, il deputato ha chiarito ulteriormente “L’Hub Piemonte è definitivamente chiuso e questo si sapeva da tempo, ma non c’è stata adeguata organizzazione, non avvertiti nemmeno i medici. Il motivo della chiusura è che nella palestra dove avvenivano le vaccinazioni dovrà essere allestito il centro di riabilitazione cardiologica. Avrebbero potuto comunque vaccinare le persone anche nel vicino Ospedale Militare oppure attendere qualche altro giorno prima di chiudere, per dare esito alle prenotazioni già confermate”.

intanto il professor Dino Bramanti, Presidente dell’Irccs Neurolesi-Piemonte ha chiesto scusa ai microfoni oggi di Rtp. Resta il fatto che ancora oggi ci si può prenotare sulle piattaforme nonostante il problema “è stato segnalato”, dice Bramanti.

Proveremo a contattare il Presidente Bramanti per capire dove e quando saranno effettuate le vaccinazioni dei già prenotati che hanno subito il disguido.

