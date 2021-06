Covid, “Open days” Pfizer e Moderna per over60 e fragili dall’1 al 4 luglio

Tornano gli “Open days” in tutti i punti vaccinali delle province siciliane. L’iniziativa, in partenza da giovedì 1 luglio fino a domenica 4 luglio, è rivolta a a quelli di età pari o superiore a 60 anni e ai soggetti fragili che in questi quattro giorni potranno ricevere il vaccino Pfizer o Moderna senza prenotazione. L’obiettivo è quello di sensibilizzare ulteriormente la popolazione, anche alla luce della diffusione delle varianti. Lo comunica l’assessorato alla Salute della Regione siciliana. A Messina gli open days saranno in tutti gli hub provinciali:

Hub Fiera, Messina

Hub di Parco Corolla, Milazzo

PTA, Barcellona

Presidio Osp. Mistretta

Palatenda, Brolo

Concattedrale, Patti

Parcheggio Lumbi, Taormina

Hub di Capo D’Orlando

Ospedale militare, Messina

Hub Palarescifina.

