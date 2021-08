Con il Premio CineMareMusica a Letizia Battaglia si chiude il Salina Festival 2021

Si è chiuso con una serata ricca di emozioni il Salina Festival 2021, con la consegna a Letizia Battaglia del Premio CineMareMusica 2021 che nell’arco di queste quattordici edizioni ha voluto riconoscere l’impegno culturale e sociale di uomini e donne che hanno fatto conoscere la sicilianità di cui siamo più orgogliosi.



Caloroso il pubblico che nella piazza di Santa Marina Salina ha assistito al collegamento in diretta con la fotografa ultraottantenne, che si è scusata di non essere potuta intervenire fisicamente, ma ha ringraziato il direttore artistico Massimo Cavallaro per questo omaggio.

Parole sagge e piene di speranza per il futuro quelle che ha espresso durante l’intervista, in cui ha mostrato la sua bella anima: quella di una donna forte, coraggiosa, quasi non del tutto consapevole di essere stata ed ancora rappresentare un esempio per molti.

La serata è proseguita con la proiezione del film “Letizia battaglia – Shooting the mafia” di Kim Longilotto, seguito con interesse da una piazza silenziosa e partecipe di una storia che ha segnato certamente l’impegno civile della fotoreporter, ma anche la vita e i ricordi di diverse generazioni.

“Un bilancio positivo per questa cinque giorni – ha commentato Massimo Cavallaro – grazie non solo ai turisti che hanno partecipato, ma soprattutto agli isolani che sentono questo appuntamento come un momento della stagione atteso e che impreziosisce il soggiorno in questa bellissima isola. Ringrazio tutti i sindaci dei comuni di Santa Marina Salina, Leni e Malfa, l’assessorato regionale al Turismo e gli sponsor privati che hanno creduto nel progetto”.

Anche quest’anno la sensibilità verso l’ambiente è in primo piano, grazie alla certificazione “100% energia pulita Dolomiti Energia”: tutta l’energia elettrica utilizzata è certificata da fonti rinnovabili.

