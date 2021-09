Messina, è stata uccisa la clochard trovata morta davanti alla chiesa di Santa Caterina

di FraPè- La signora Cettina così come la chiamavano i volontari che solitamente le portavano cibo e coperte, è stata ritrovata morta oggi davanti alla chiesa di Santa Caterina in via Garibaldi, dove sostava solitamente e passava la notte.

Dalle primissime indagini svolte dai carabinieri, dall’autorità giudiziaria e dal medico legale giunti sul posto dopo la segnalazione del ritrovamento si evince che Cettina Gioè di 68 anni è stata uccisa. Sul collo profonde ferite da taglio presumibilmente prodotte da un coltello o dai frammenti di una bottiglia. Moltissimo sangue attorno al suo corpo. Indagini sono in corso da parte del pm Piero Vinci e dagli uomini della stazione dei carabinieri di Messina centro.

