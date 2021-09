Cateno De Luca come Nerone: in tour per la Sicilia a caccia di consenso

di Michele Bruno – Qualcuno era convinto che sarebbe terminato tutto con l’esibizione all’Arena Villa Dante? A quanto pare no. L’obiettivo non è solo Sanremo. Il Sindaco di Messina ha annunciato, assieme al critico musicale Red Ronnie e alla cantautrice Grazia Di Michele, un tour di date nei teatri della Sicilia.

Lo scopo è quello, ufficialmente, di raccogliere fondi per la “Casa del Musicista”, associazione senza scopo di lucro fondata da Luciano Fumìa, e di lanciare nuovi talenti per i palcoscenici della Sicilia, come fatto anche a Villa Dante. Ma il vero significato non detto di questa iniziativa è iniziare a lanciare la campagna elettorale per le elezioni regionali in cui, senza tanto mistero, Cateno De Luca si presenterà come aspirante a succedere a Nello Musumeci al Governo della Sicilia.

Quasi a cercare di imitare gli imperatori romani, De Luca ripropone in forma moderna la strategia del “Panem et circenses”, dove al posto degli spettacoli negli anfiteatri di allora, alla voce “circenses” ci sono, oltre alle roboanti dirette Facebook in cui insulta tutti, anche i suoi spettacoli canori.

Esattamente come un novello Nerone, l’imperatore che sognava di diventare un istrione e di cantare in pubblico, e che ci riuscì, come De Luca. Come l’esponente della dinastia Giulio-Claudia, che però gli storici hanno scagionato riguardo all’accusa di aver appiccato l’incendio di Roma, De Luca ha a che fare con una città che per fortuna, non va in fiamme, ma va comunque a rotoli. E non darà magari la colpa ai cristiani, ma ai “baroni corleonesi”, agli “asini volanti”, alla “malagestio siciliana di Musumeci”, a “Lamorgese”, insomma, al nemico di turno che capita sotto il suo tiro, senza mai alcuna assunzione di responsabilità.

Nel frattempo a Messina, immondizia ovunque, con una raccolta differenziata fatta male che ha palesato i suoi limiti e una tariffa Tari già altissima che poteva diventare ancora più alta, con una parte della Città che si sente abbandonata e che preferirebbe diventare Comune a sé (vedi referendum Montemare), con il maltempo che non appena arriva mette in luce l’assenza di manutenzione fognaria e di prevenzione del dissesto idrogeologico. Tutto questo nel bel mezzo di una pandemia, in una città che fa parte dell’unica Regione rimasta in zona gialla, e che, secondo quanto raccontato dalla stampa locale, sembra essere quella con più contagi….

Non importa che sia stonato e che tutti glielo facciano notare. Il Sindaco crede nel proprio talento e aspira ad arrivare al Festival della Canzone italiana e a Palazzo D’Orleans. E canta in barba ai problemi della Città, di cui non si occupa, se non quando c’è la possibilità di fare una diretta Facebook.

Il tutto con la complicità del critico musicale Red Ronnie, che lo ha “scoperto” come talento canoro.

Certamente va detto, nessuno può impedire al Sindaco di andare dietro ad un suo sogno. Ma ad un Sindaco si chiede prima di tutto di occuparsi dei problemi della Città, e se sognare gli impedisce di occuparsene, meglio dedicarsi ai sogni a tempo pieno, e lasciare la politica a chi ha più tempo.

Così presenta la sua iniziativa il Primo cittadino, sul proprio profilo social, con date e informazioni:

“Grazie all’associazione ‘Casa del Musicista’ Ho iniziato a modo mio … senza alcuna pretesa ma con passione ed amore per raccogliere fondi per finanziare progetti per i giovani musicisti siciliani.

Ora proseguiamo con l’autorevole collaborazione e supervisione di Red Ronnie e Grazia Di Michele per avviare la strategia ‘MUSICA DEL SOLE’ con un tour in tutta la Sicilia finalizzato al sostegno della Casa del Musicista.

Dal 21 al 23 settembre, in collaborazione con radio Zenit, si terrà a Messina – teatro CristoRe – un laboratorio artistico musicale per selezionare ragazzi e ragazze (età massima 40 anni) che saranno protagoniste con me del tour “Musica del Sole a modo mio …” in tutti i teatri della città Siciliane che inizierà l’ 8 ottobre a Caltanissetta e si concluderà l’ 8 dicembre a Messina”.

All’interno della rassegna il Sindaco presenterà, come già fatto a Villa Dante, i brani del suo album “A modo mio”.

Qui il post di Red Ronnie con cui vengono forniti ulteriori dettagli, anche per quanto riguarda la parte di scouting dei giovani talenti.

