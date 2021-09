Gli auguri dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Laura Tringali per il nuovo anno scolastico

L’Assessore alla Pubblica Istruzione Laura Tringali in una lettera inviata agli alunni delle Scuole cittadine, ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti, al Personale ATA e alle famiglie ha formulato gli auguri per l’inizio del nuovo anno scolastico. Questo il testo del messaggio:

“Carissimi Tutti,

in questo primo giorno di scuola mi è caro rappresentarvi la mia affettuosa vicinanza e formularvi gli auguri più belli di un buon inizio di anno scolastico.

La pandemia in questi ultimi anni ha sconvolto le nostre esistenze, rubandoci la serenità e il prezioso ‘normale’ quotidiano, ma a Voi Giovani Studenti dico: non demordete!

Conservate dentro di voi e diffondete agli altri il vostro contagioso entusiasmo, siate sempre curiosi e allegri, pronti ad affrontare con ottimismo e fiducia questo tempo presente che vi porta ad un impegno scolastico che auguro quanto più possibile proficuo e ricco di nuove esperienze.

Siate sempre vivaci sentinelle e portatori contagiosi di sentimenti e veri valori, osservate senza pregiudizio; parlate con linguaggio costruttivo e critico, ma rispettoso; siate fratelli gli uni degli altri; aiutate i compagni più deboli; create quel forte spirito di squadra che porta avanti questo grande motore che è la Scuola, oggi al suo primo giorno di partenza.

Ai Docenti che affrontano con moltiplicato impegno professionale questo nuovo anno, consapevoli della fatica e delle difficoltà che dovranno affrontare, desidero rivolgere il mio più profondo grazie ed esprimere tutta la mia ammirazione e stima per l’immane lavoro svolto che, ne sono certa, sarà proseguito anche in questo nuovo anno, che si preannuncia gravoso e ricco di impegni.

Al personale ATA, in tutte le sue componenti, desidero rivolgere il mio particolare apprezzamento per il silenzioso lavoro che tutti i giorni svolgono con instancabile professionalità all’interno delle scuole, dimostrando un notevole impegno e la caparbia volontà di renderle quotidianamente efficaci nei servizi, accoglienti, pulite, sicure.

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Messina, la mia rinnovata ammirazione per l’aver gestito questa situazione di estrema gravità pandemica con enorme abnegazione e grandi sacrifici, lavorando senza sosta con le indiscusse doti professionali e gestionali appartenenti a tale ruolo.

Nel confermare a Tutti Voi la mia puntuale presenza al vostro fianco ed il mio sguardo vigile, auspico una proficua collaborazione e rinnovo l’augurio di un sereno anno scolastico”.

